Немало москвичей и жителей области сегодня воспользовались солнечной погодой и отправились отдыхать на природу

В этом убедился корреспондент «Эха».

Песчаный пляж в популярной зоне отдыха сейчас выглядит практически так же, как и до эпидемии и введения карантинных мер. На берегу озера сотни людей подставляют солнцу свои тела, все волейбольные площадки заняты играющими, по грунтовым дорожкам разъезжают велосипедисты, поблизости, в тени деревьев семьи жарят шашлыки. Все — от детей до взрослых — весёлые и расслабленные, люди тут отдыхают в том числе большими группами; не было заметно, чтобы кто-то сторонился окружающих и пытался соблюдать т.н. социальную дистанцию. Общую идиллическую картину в зоне отдыха нарушают только несколько человек: пара пешеходов и один на велосипеде: лишь они — в защитных масках.

Полиции и других силовых структур рядом с пляжем и отдыхающими корреспондент «Эха» не заметил.