В Брюсселе в первые часы работы непродовольственных магазинов образовались очереди

Сотни покупателей ожидали открытия торговых точек на популярные торговые улицы города. В магазины впускают ограниченное число людей, — сообщает РИА Новости. Власти Бельгии разрешили открыть магазины при соблюдении всех мер безопасности для профилактики распространения коронавируса. Больше всего посетителей замечено в магазинах электроники.