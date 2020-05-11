В Брюсселе в первые часы работы непродовольственных магазинов образовались очереди

Сотни покупателей ожидали открытия торговых точек на популярные торговые улицы города. В магазины впускают ограниченное число людей, — сообщает РИА Новости. Власти Бельгии разрешили открыть магазины при соблюдении всех мер безопасности для профилактики распространения коронавируса. Больше всего посетителей замечено в магазинах электроники.
2020-05-11T19:32:32+03:00
2020-05-11T19:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 11 мая 2020
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