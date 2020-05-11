Россия пригрозила Турции ввести ограничения для автоперевозчиков

Это произойдет, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта. Там отметили, что в ходе телефонного разговора главы ведомства Евгения Дитриха с турецким коллегой, тот пообещал в ближайшее время снять все введенные ранее ограничения.
2020-05-11T19:32:11+03:00
2020-05-11T19:32:11+03:00
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19:32, 11 мая 2020
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