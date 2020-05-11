Россия пригрозила Турции ввести ограничения для автоперевозчиков

Это произойдет, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта. Там отметили, что в ходе телефонного разговора главы ведомства Евгения Дитриха с турецким коллегой, тот пообещал в ближайшее время снять все введенные ранее ограничения.