Губернатор Ленинградской области объявил, что переболел коронавирусом

Ранее он не сообщал о том, что заразился.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал признание в эфире правительственного местного телеканала ЛенТВ24. Он рассказал, что почувствовал себя плохо, самоизолировался, вызвал врачей, на следующий день получил положительный результат теста. Судя по всему речь шла о двадцатых числах апреля. По словам чиновника у него была высокая температура цитирую : Проводил видеоконференции, потом падал и час отлеживался” Также он рассказал, что футболки менял по несколько раз на дню. На пятый день губернатору обьявили, что его легкие от болезни не пострадали.

Тест, взятый на 11 день, уже показал отрицательный результат, теперь Дрозденко «безопасен для общества». Глава региона отметил, что отказался от госпитализации и продолжал работать, сейчас ему уже значительно лучше. Отмечу, один из вице губернаторов ленинградской области также объявил, что заразился коронавирусом. Еще несколько человек из правительства региона попали в больницу но о своем диагнозе не сообщали.

Всего в ленинградской области по официальным данным выявили более 1,5 тысяч заразившихся коронавирусом.