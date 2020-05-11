Президент Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке бизнеса и граждан в эпидемию коронавируса

Эти инициативы глава государства считает беспрецедентными.

Во время более чем получасового телеобращения к россиянам Путин предложил усилить поддержку семей с детьми. Речь идет, к примеру, о выплатах в 5 тысяч рублей в течение трех месяцев всем семьям, у которых есть дети в возрасте до 3-х лет. Причем эта мера касается не только тех, кто претендует на материнский капитал. На каждого же ребенка от 3 до 16 лет Путин предложил совершить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, в два раза должно быть увеличено пособие по уходу за ребенком.

Бизнесу же президент пообещал предоставить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей. Объем будет рассчитываться по формуле 1 минимальный размер оплаты труда на 1 сотрудника в месяц. При этом власти уверяют: если занятость сохранится на уровне 90%, то всю сумму кредита и проценты по нему погасит государство. Если на уровне 80%, то займ будет погашен наполовину.

Наконец, самозанятым Путин предложил вернуть налог на доход, который был уплачен ими в прошлом году, и предоставить им «налоговый капитал» в размере 1 минимального размера оплаты труда. За счет него, как утверждается, они смогут проводить налоговые платежи, сохраняя свои доходы.

Одновременно с мерами по поддержке граждан и бизнеса Путин объявил об окончании режима нерабочих дней в России, введенного из-за коронавируса. Он действовал полтора месяца: с конца марта по сегодняшний день.