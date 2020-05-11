Власти Британии разрешили возобновить спортивные турниры с 1 июня

Все соревнования будут проходить без зрителей, сообщает издание Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина. Как уточняется в публикации, возвращение болельщиков станет возможно, когда появится действенная вакцина от коронавируса.
2020-05-11T18:32:38+03:00
2020-05-11T18:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 11 мая 2020
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