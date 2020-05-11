В Южной Корее новый очаг распространения коронавируса

COVID-19 подтвержден у 87 человек. Большинство новых случаев связаны с пациентом, который не подозревал о том, что болен. За одну ночь он побывал в нескольких сеульских клубах и заразил большое количество посетителей. Увеселительные заведения в южнокорейской столицы снова закрыты.

До завершения пандемии коронавируса пройдет немало времени, но страх не должен парализовать общество, — заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

Президент напомнил, что вся мировая экономика оказалась в Великой депрессии.