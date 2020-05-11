Путин: Положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков

Положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, — сообщил президент Путин. Он потребовал от регионов выплатить надбавки и пообещал проверить это лично.
2020-05-11T18:24:27+03:00
2020-05-11T18:24:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 11 мая 2020
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