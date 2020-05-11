Стоимость нефти марки Brent превысила показатель в 31 доллар за баррель после решения о сокращении добычи Саудовской Аравией. Эр-Рияд снизит производство сырья дополнительно к объёмам, предусмотренным сделкой ОПЕК+.

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 1,55%, до 31 и 44 центов за баррель. Это произошло вслед за тем, как нефтедобывающей госкомпании Saudi Aramco даны указания сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июне к уже введенным ограничениям. Соответствующее поручение передало министерство энергетики страны. Это означает, что суммарное снижение добычи королевством к апрельскому максимуму приблизится к 5 миллионам баррелей в сутки.

Саудовские власти пишут, что таким образом надеются убедить «другие страны, взявшие на себя обязательства по сокращению добычи», соблюдать установленные рамки. Впрочем, уверенный рост стоимости нефти Brent спустя некоторое время на биржах остановился и опустился ниже 31-го доллара. Контракты на июньские поставки американской нефти марки WTI тоже несколько выросли, однако не значительно. 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+. Ранее страны участницы картеля на фоне резкого падения нефтяных цен договорились о том, что сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне этого года.

Новой сделке ОПЕК+ предшествовала «ценовая война» России и Саудовской Аравии. На фоне сокращения мирового спроса на нефть в марте она привела к обвалу нефтяных цен к показателям более чем десятилетней давности.