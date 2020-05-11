Полицейские отчитались о количестве нарушителей мер изоляции

Чаще всего протоколы составляют в южных регионах страны.

В Министерстве внутренних дел подсчитали протоколы, составленные на нарушителей режима изоляции и попытались сравнить данные по российским регионам. Об этом рассказал начальник Управления по охране общественного порядка Юрий Валяев. По его словам, абсолютные цифры не могут дать объективной картины, поэтому решено было сопоставить количество выписанных документов с плотностью населения. Выяснилось, что чаще всего полицейские прибегали к административным мерам в южных регионах России – Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Дагестан. Данные по количеству зараженных коронавирусом подтверждают полицейскую статистику. Краснодарский Край и Дагестан находятся в первой десятке регионов по количеству инфицированных.

Что же до Ставропольского края, то он располагается в четвертом десятке по количеству выявленных случаев