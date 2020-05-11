Полицейские задержали мужчину который на петербургском рынке бесплатно раздавал еду

Его обвинили в организации массового скопления людей.

Бесплатную еду раздавали в молельной комнате для мусульман. Она находится на Сенном рынке в самом центре Петербурга. получить продукты можно было рано утром накануне. в итоге сотни людей пришли за помощью, образовалась давка. В духовном управлении мусульман сообщили, что не знали о такой инициативе. Зато в скором времени узнали полицейские. Они приехали на Сенной рынок и закрыли его целиком. товары так и остались лежать на прилавках. Тех же кто пришел за бесплатными продуктовыми наборами попросили выйти, организатора раздачи задержали.Мужчину обвинили в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое еще и привело к нарушению общественного порядка. также протокол составили и против управляющих всем рынком за нарушение санитарно эпидемиологического благополучия населения. причиной всему — коронавирусная эпидемия. Сам рынок сейчас закрыт.

Мужчине, который устроил раздачу еды грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.