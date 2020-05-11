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18:15, 11 мая 2020

Пять человек находятся в реанимации после пожара в хосписе в подмосковном Красногорске

Он произошел сегодня ночью. В результате случившегося, по последним данным, погибли 9 человек.

Без малого 30 человек находились в частном хосписе «Второй дом» в тот момент, когда там начался пожар. По предварительной версии, он начался в сауне на втором этаже. Примерно половина из постояльцев смогла выбраться самостоятельно, другая их часть была вынуждена дожидаться пожарных. В пансионате находились пожилые люди, у многих из них были хронические заболевания. Троих пострадавших поместили на аппараты искусственной вентиляции легких.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности, которые повлекли смерть людей. По этому делу задержали организатора красногорского хосписа Дмитрия Новикова. Источник агентства ТАСС рассказал, что он сам явился к силовикам. Новиков предположил, что пожар в заведении мог возникнуть самостоятельно.

Следователи, впрочем, полагают, что трагедия в хосписе произошла из-за неисправной проводки. Власти Красногорска, в свою очередь, говорят, что в здании, где возник пожар, хоспис зарегистрирован не был.

Следствие выяснит, на каких основаниях пансионат для престарелых был организован в частном доме, — рассказала в эфире телеканала «Москва 24» глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

После пожара в Красногорске, во всех подмосковных хосписах пройдут проверки, — сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека Московской области Екатерину Семенову.

Это уже не первая подобная трагедия в столичном регионе за последний месяц. В начале апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых, в результате чего погибли четыре человека.



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