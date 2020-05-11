Президент Путин принял решение завершить период нерабочих дней

Об этом он объявил на совещании по коронавирусу.

По словам Путина, меры, принятые для борьбы с вирусом, помогли выиграть время и затормозить эпидемию. Объявлено также, что для россиян старше 65 лет и хронических больных сохранится карантинный режим. Они должны оставаться дома. Решение о смягчении или снятии ограничений в регионах будут принимать губернаторы.

Соблюдение пяти основных правил позволит держать ситуацию с коронавирусом под полным контролем, — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объявил также, что с завтрашнего дня в Москве возобновляется работа на стройках и промышленных предприятиях. Кроме того, вводится масочный режим в общественных местах и на транспорте, включая такси. Необходимо носить не только защитные маски, но и перчатки. Нарушителей будут штрафовать. Ранее было объявлено, что режим вынужденной изоляции в Москве сохранится до 31 мая.

Тем временем, Россия вышла на третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. В стране свыше 220 тысяч подтвержденных диагнозов.

За минувшие сутки в России выявили 11656 зараженных коронавирусом. Теперь по этому показателю нашу страну опережают лишь США и Испания, причем последняя – всего на несколько тысяч человек. Больше половины новых заболевших, как обычно, в Москве – 6169 человек. В Подмосковье число инфицированных превысило тысячу за день, в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 300. Кроме того, большой прирост был отмечен в Нижегородской и Смоленской областях, а также в Дагестане.

По официальным данным, за минувший день умерли 94 человека с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали больше 2000 пациентов. При этом растет и число выздоровевших – полностью излечились уже почти 40 тысяч человек.

Между тем, реальное количество умерших от коронавируса может быть выше, чем данные, предоставленные властями – по крайней мере, в Москве. Об этом пишет интернет-издание The Moscow Times, которое основывается на данных столичного правительства. В апреле загсы зафиксировали смерть около 11800 москвичей – и это на 20 процентов больше, чем средний показатель этого месяца за последние 10 лет.

Как отмечает «Новая газета», в последние 15 лет заметный рост смертности в столице был связан с эпидемиями гриппа, а также последствиями жары и смога летом 2010 года.

Рост смертности в Москве в апреле этого года связан исключительно с распространением коронавируса, — сказал «Эху» независимый демограф Алексей Ракша.

По словам Ракши, апрельский прирост в Москве гораздо меньше, чем в других городах мира сопоставимого размера.

Показатели смертности зависят от способов подсчета, — сказал в эфире «Эха» политолог Михаил Виноградов.

По оценке Виноградова, пока никакой катастрофы в России нет, ситуация достаточно контролируемая.



Из речи Владимира Путина нельзя понять, в какой стадии в борьбе с пандемией сейчас находится Россия. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Михаил Фишман.

В то же время, Фишман называет вполне оправданным предложение президента главам регионов самостоятельно ужесточать или отменять ограничительные меры.