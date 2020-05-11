Собянин:Количество госпитализаций в Москве из-за коронавируса уже третью неделю остается стабильным или даже снижается

Об этом заявил на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за 20 дней объем тестирования в столице вырос в три раза. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших.

Несмотря на это риск дальнейшего распространения инфекции будет еще долго. Собянин попросил Путина поручить кабинету министров оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами на фоне эпидемии. Путин с этим согласился.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день число зараженных в Москве составило почти 116 тысяч человек — это более половины всех заболевших в стране. За сутки выявили свыше 6 тысяч новых носителей инфекции.

В Москве до 31 мая действует режим изоляции. Ранее Собянин подписал указ, разрешающий с 12 мая открыться промышленным предприятиям и стройкам. Параллельно в столице вводятся масочный и перчаточный режимы. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в транспорте, магазинах и на работе. За нарушение предусмотрены штрафы 4 и 5 тысяч рублей.