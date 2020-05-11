Голикова считает, что 11 регионов страны могли бы уже выйти на второй этап снижения ограничительных мер

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что 11 регионов страны могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых. К этому привело снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных — с 25% до 20,6%; быстрая госпитализация заболевших и уменьшение темпов приростов пациентов. Доля лиц без клинических симптомов составляет 46,5%.
2020-05-11T19:31:00+03:00
2020-05-11T19:32:48+03:00
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19:31, 11 мая 2020
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