Выросшая смертность в Москве на 20% за последнее десятилетие связана исключительно с эпидемией коронавируса – эксперт

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет. Это следует связывать исключительно с распространением эпидемии COVID-19. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

«Весь прирост смертности нужно относить на пандемию, потому что отказы в медицинской помощи или перегрузка работы системы здравоохранения случалась исключительно из-за пандемии, причем во всем мире. Мы не можем разграничить прирост смертности из-за того, что каким-то другим категориям гражданам не была оказана медицинская помощь вовремя, и прирост из-за того, что люди умерли вследствие перенесенного коронавируса. Надо ориентироваться только на общее число умерших, как это делают специалисты в других странах», — сказал он.

По словам А.Ракши, апрельский прирост в Москве все равно гораздо меньше, чем в других городах мира сопоставимого размера.