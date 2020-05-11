Во время пандемии в России умерли около 160 медиков, это следует из статистики, которую ведут сами врачи

Об этом перечне «Эху» рассказал нейрохирург Алексей Кащеев.

«Существуют список, который ведут медработники сами. Есть определенные инициативные группы, которые этим занимаются. И туда коллеги и родственники, умерших от СOVID-19 врачей, предоставляют информацию об этом факте. Это проверяется, они связываются с руководством клиник, откуда был умерший коллега, и проверяют достоверность», — рассказал он.

А.Кащеев отметил, что список умерших врачей от СOVID-19 несет неформальный характер. «Суть этого списка можно по-разному понимать. В первую очередь он создавался как память о наших коллегах, которых погибли», — сказал он.

Из-за того, что список неофициальный, в него также попадают бывшие врачи, уже завершившие практику, добавил Алексей Кащеев.