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10:06, 11 мая 2020

В службе скорой помощи Подмосковья опровергли сообщения о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей

Врачи из 8 районных подстанций направили письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в котором пожаловались на то, что их не обеспечивают самым необходимым при работе в контакте с больными. Telegram-канал Baza ранее сообщал, что врачам приходится работать в строительных комбинезонах.

Главный врач московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин официально прокомментировал эту информацию, сказав, что бригады обеспечены всем необходимым, включая комбинезоны, а также маски, респираторы, очки и бахилы, и кроме того антисептики.

Все это, по его словам, соответствует необходимому уровню биологической защиты.
Олег Какурин уверяет, что руководство службы скорой помощи никаких жалоб на нехватку средств защиты не получало.



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