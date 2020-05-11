Владимир Путин проведет совещание, посвященное продлению режима нерабочих дней

Между тем, многие регионы уже самостоятельно приняли решение продлить карантинные меры. Так называемый режим нерабочих дней в России действует уже почти полтора месяца и сегодня снова может быть продлен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока ограничился лишь заявлением о том, что у главы государства запланировано совещание на эту тему, но о подготовке конкретных решений ничего не сказал.

Между тем, многие регионы не стали дожидаться директив Кремля и сами продлили уже введенные ограничения, а в некоторых случаях и ужесточили их. Так, в Москве и Подмосковье большинство учреждений останутся закрытыми до конца мая, а уже со вторника люди обязаны будут носить маски и перчатки в общественных местах.

По пути продления карантинных мер также пошли власти Санкт-Петербурга, Якутии, Бурятии и некоторых других регионов. В отдельных субъектах к работе разрешили вернуться некоторым предприятиям, например, строительным фирмам.

У властей уже готов и план снятия ограничений в несколько этапов. Ожидается, что первыми смогут вернуться к работе непродовольственные магазины.