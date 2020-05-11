Не менее 9 человек погибли в результате пожара в хосписе близ подмосковного Красногорска

Еще 9 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Сигнал на пульт экстренных служб поступил в полночь.

Всего в здании, расположенном в лесистой местности на территории закрытого коттеджного в посёлке Опалиха в нескольких километрах от Красногорска, находились 37 человек. Из них 20 вышли самостоятельно, некоторые передвигались с трудом в силу состояния здоровья.

На тушение пожара ушло чуть более часа. Причиной по версии СК могла стать неисправность электропроводки или установленного в доме водонагревателя. Сейчас следственные действия на территории частного пансионата продолжаются, въезд на территорию комплекса в окружении больших частных строений закрыт, выставлены посты охраны из полицейских в масках. Перемещаются автомобили МЧС и специалистов служб криминалистики.

Известно, что огонь возник в доме, использовавшемся как хоспис. Там проживали в основном пожилые люди. Следствие выясняли, кто организовал пансионат и сейчас проводится опрос владельцев учреждения, которое было названо «Второй дом».

Всего, по некоторым данным, это сеть из пяти хосписов расположенных в разных районах ближайшего Подмосковья. В самом здании, где произошло ЧП, хоспис зарегистрирован не был — формально это обычный жилой коттедж. Как рассказала глава Краснагорска Эльмира Хаймурзина, власти связались с родственниками пострадавших, семьям обещана материальная помощь.

По факту пожара возбуждено дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.