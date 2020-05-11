Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» возобновится в начале июля

Он может стать одним из первых глобальных спортивных проектов, который вернется к полноценной жизни после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Сезон в «Формуле-1» так и не открылся. Началось все с отмены самого первого этапа, который должен был пройти в Австралии, затем отменили или перенеси гонки в Бахрейне, Вьетнаме и Китае, где в тот момент эпидемия была в самом разгаре и вот теперь, спустя три месяца принято решение о том, что первые старты пройдут в июле.

Международная федерация автоспорта одобрила проведения этапов в Австрии и Великобритании, где за три недели состоятся сразу 4 гонки. 5 и 8 июля в Австрии и 18 и 23 в Великобритании.

Впрочем, даты могут быть скорректированы. Этапы пройдут без зрителей. На автодромы, кроме представителей команд, допустят только телевизионщиков. Сами команды поселят в разных отелях, чтобы риск заражения был как можно более низким.

«Формулу-1» может опередить чемпионат Германии по футболу, который планируется возобновить 16 мая.