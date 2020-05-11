Чешские спецслужбы заподозрили главу местного отделения Россотрудничества в перевозке яда для покушения на мэра Праги

При этом никаких обвинений дипломату пока не предъявлено. Российские спецслужбы могли готовить покушение на главу администрации одного из районов Праги Ондржея Коларжа и мэра города Зденека Гржиба, утверждают чешские СМИ.

По данным телеканала CT1, муниципальных чиновников планировали отравить с помощью яда рицин, который 14 марта привез в дипломатическом багаже и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Во всяком случае, об этом чешские спецслужбы предупредил некий аноним.

Задерживать и обыскивать дипломата не стали, но наблюдение показало, что в аэропорту его встретил первый секретарь российского посольства Александр Антонов и вместе они сразу поехали в диппредставительство.

По другим данным, Кончаков мог везти с собой не один яд, а сразу два, но все подозрения пока остаются неподтвержденными. Тем не менее, чиновников, на которых якобы готовилось покушение, взяли под охрану.

Сам Кончаков, которого заподозрили в покушении, до сих пор находится в Праге, но от комментариев отказывается. Интернет-издание The Insider пишет, что 14 марта он действительно прилетел в чешскую столицу, но его причастность к спецслужбам пока не удалось подтвердить.