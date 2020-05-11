Каннский фестиваль не состоится в этом году

Его фильмы могут показать осенью на других мероприятиях в разных странах. Организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались от идеи его проведения в условиях пандемии коронавируса.

Как пишет американский журнал Variety, вместо этого они в начале июня объявят список фильмов, который должны были попасть в смотр. Если позволят обстоятельства, картины покажут во второй половине года в рамках кинофестивалей в Венеции, Торонто, Нью Йорке, Сан-Себастьяне и других.

Генеральный директор мероприятия Тьерри Фремо сказал в интервью британскому интернет-изданию Screendaily.com, что такие киносмотры нужно проводить только с участием звёзд, прессы, экспертов и зрителей. Он добавил, что Каннский фестиваль всегда должен быть представлен в лучшем виде.

За всю свою историю это событие отменяли только трижды. Первый раз — в 1939-м году из-за начала Второй Мировой Войны, а затем в сорок восьмом и пятидесятом из-за нехватки денег у организаторов.

Также в этом году может не состояться Венецианский кинофестиваль. Ожидается, что его организаторы примут окончательное решение в конце мая.