Закон об упрощённом поиске информации о залоге движимого имущества сегодня вступает в силу

Покупка машины теперь должна стать проще и безопаснее. Россияне с этого дня получат доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Это позволит людям самим проверять юридическую чистоту автомобиля, к примеру выяснить, что машина не находится в залоге.

Для этого не придется прибегать к услугам частных агентств. Процедура займёт несколько минут, а не дней как раньше. Кроме того, при совершении сделок можно будет получить сведения и по юридическим лицам: заключала ли компания договор лизинга или купли-продажи движимого имущества с сохранением права собственности за продавцом, пишет «Российская газета».

Напомним, Госдума в октябре приняла закон об упрощённом поиске информации о залоге движимого имущества, затем Совет Федерации одобрил документ и подписал президент Путин.

Ранее в России был создан реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Туда вносят сведения о залогах автомобилей, спецтехники, оборудования и ценных бумаг. Работу реестра обеспечивает Федеральная нотариальная палата.