Очаг коронавирусной инфекции выявили в пансионате для престарелых в Якутии

Как говорят в местном управлении Роспотребнадзора, инфицировано 9 постояльцев. Выяснилось, что в учреждении не соблюдался режим изоляции.
Проживающие в пансионате, а также работники выходили в город. К ним приходили посетители.
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Как говорят в местном управлении Роспотребнадзора, инфицировано 9 постояльцев. Выяснилось, что в учреждении не соблюдался режим изоляции.
Проживающие в пансионате, а также работники выходили в город. К ним приходили посетители.
Посольство России в США: Это сборник неразбавленных русофобских измышлений «Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью»...
Дебаты. 20 тысяч каждому: популизм или необходимость
Любовь Соболь: Власть не понимает, что людям нужны деньги. Так и вы не понимаете, как живут обычные люди. Вы думаете не о них, а о своем крабовом бизнесе.
Ксения Собчак: Я была за помощь последовательно и давно. Вы опять выдергиваете слова из контекста… Но прямо сейчас мы выясним, кто на самом деле поддерживает Путина…