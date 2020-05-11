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08:32, 11 мая 2020

Очаг коронавирусной инфекции выявили в пансионате для престарелых в Якутии

Как говорят в местном управлении Роспотребнадзора, инфицировано 9 постояльцев. Выяснилось, что в учреждении не соблюдался режим изоляции.

Проживающие в пансионате, а также работники выходили в город. К ним приходили посетители.



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