Не менее 9 человек погибли в результате пожара в хосписе в подмосковном Красногорске

Еще 9 человек пострадали, причем большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в полночь. Всего в здании находились 37 человек. Из них 20 вышли самостоятельно. На тушение пожара ушло чуть более часа, — утверждают в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать либо неосторожное обращение с огнем, либо неисправность водонагревателя. Это частный хоспис, в котором проживали, в основном, пожилые люди.

Власти Красногорска разыскивают родственников людей, которые проживали в хосписе.

Власти Московской области поручили оказать необходимую помощь родственникам погибших и пострадавшим.