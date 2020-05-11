Оппозиция в Белоруссии не будет выдвигать единого кандидата в президенты

Выборы в республике должны пройти 9 августа. Как пояснили представители оппозиционных сил, они считают недопустимым и даже преступным проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса.

В таких условиях они не могут выполнить процедуры, которые должны определить единого кандидата. Совместное заявление составили представители движения «За свободу», Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии и Белорусской христианской демократии.

Белоруссия остается одной из немногих стран с подтвержденными случаями заражениям коронавирусом, где не введены ограничительные меры.