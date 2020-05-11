Владимир Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

В конце апреля глава государства озвучил решение продлить режим нерабочих дней, который длился целый месяц, до 11 мая.

На тех уже условиях — миллионам людей фактически запретили работать, но при этом власти не берут на себя дополнительных финансовых обязательств и велят работодателям каким-то образом платить своим сотрудникам зарплату.

Доходов у целого ряда граждан и компаний нет, но обязанность платить за аренду и услуги ЖКХ никто не отменял.

Сегодня, как сообщили ранее в Кремле, Владимир Путин проведет совещание о возможности очередного продления периода нерабочих дней и после 11 мая.

Но фактически это уже произошло — в ряде регионов режим изоляции продлили — в одних на неделю, в других, как например, в Москве и Петербурге, — до конца месяца.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил, что ограничения из-за коронавируса начнут снимать в июне.