В Великобритании начнут ослаблять карантинные меры с 13 мая

Как заявил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, в частности, школы могут начать постепенно открываться после 1 июня. Но время совсем отменять карантин еще не пришло. По словам премьера, британские власти вводят пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого (действующего сейчас) до третьего благодаря карантину.

Джонсон пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, а пятый — красный – сигнализирует, что национальная система здравоохранения не справляется с инфекцией.