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22:07, 10 мая 2020

В Германии отмечен всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией

Как отмечает ВВС, рост числа инфицированных регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер. Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям заражения Согласно официальной статистике, на 10 мая в стране было более 169 тыс. заражённых, летальных случаев около 7 400.



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