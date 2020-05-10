Российский МИД осудил США за отсутствие упоминания Советского Союза в числе победителей над нацизмом

Москва пригрозила Штатам «серьезным разговором».

В МИДе назвали возмутительными попытки США принизить роль СССР во Второй мировой войне. Это искажение итогов разгрома нацизма и решающего вклада Советского Союза, подчеркнули на Смоленской площади. Там сожалеют, что в канун празднования 75-летнего юбилея Победы у американских чиновников цитата «не нашлось храбрости и желания воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества».

То, что главную заслугу в разгроме нацистов приписали только США и Великобритании противоречит заявлению принятому президентами Путиным и Трампом по случаю годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе в 45-году, отметили в МИДе. В ведомстве добавили, что тема сохранения памяти о священном подвиге борцов с нацизмом не должна становиться еще одной проблемой в отношениях США и России. Вопрос серьезно обсудят с официальными американскими лицами. Администрация президента США ранее опубликовала в соцсетях поздравление с Днем Победы. В нем президент Трамп говорил только о двух странах-победителях, СССР в его речи не было.

Белый дом пока не комментирует слова о победе США и Великобритании над нацизмом. Посольство США в Москве напомнило о недавних заявлениях лидеров России и США, в которых отмечались совместные усилия в разгроме нацистской Германии.