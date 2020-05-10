Процесс кинопроизводства в России может быть возобновлён с учётом эпидемиологической обстановки

Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

В рекомендациях отмечается, что съемочный процесс следует организовывать так, чтобы на площадке одновременно находилось минимальное количество людей. Сцены с массовкой предлагается перенести на послекарантинный период -сообщает «Интерфакс».

Кроме того, за двое суток до начала киносъёмок все участники процесса должны будут сдать тесты на коронавирус.

В ходе работы всем, кроме находящихся в кадре артистов, надлежит носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости проведения влажных уборок на съёмочных площадках и применения дезинфицирующих средств,

С просьбой возобновить киносъемки в Роспотребнадзор обратилась Ассоциации продюсеров кино и телевидения.