Правительство нашло в своем резервном фонде свыше 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса отраслей. Как следует из распоряжения и.о. премьер-министра Андрея Белоусова, помощь будет оказана из расчета 12 130 руб. на каждого сотрудника. Средства можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат. Как отмечает РБК, средства будут предоставлены организациям, которые сохранили не менее 90% работников от мартовского уровня. По подсчетам правительства, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. компаний.