Все жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома

Пожар на территории бывшего арсенала потушен. Как сообщил ТАСС глава района Сергей Юрин, авиация закончила по сливу воды на очаги возгорания, сохраняются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью раз в полчаса-час. Юрин добавил, что ночью за ситуацией на месте пожара будет следить беспилотник, а завтра утром будет принято решение о дальнейших действиях.