Соболь обвинила Собчак в лоббировании собственных интересов из-за включения ее компании в список системообразующих

Политик и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь обвинила телеведущую и общественного деятеля Ксению Собчак в лоббировании собственных интересов из-за включения связанной с ней крабовой компании в список системообразующих предприятий. Об этом Л.Соболь сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в рамках дебатов с Собчак.

«Люди сидели бы дома спокойно, если бы государство им помогало в этот кризис и эпидемию. Власть не понимает, что им нужны деньги сейчас, так как они закончились. Но вы думаете не о них, а о своем крабовом бизнесе. Только за него вы вступаетесь и просите включить в системообразующие предприятия, а на другой бизнес вам плевать», — заявила юрист ФБК.

Л.Соболь также обвинила Собчак в том, что она постоянно меняет свою позицию в зависимости от ситуации. «Сейчас вы перекрасились и говорите, что вы за помощь гражданам. Но 24 апреля на «Эхе Москвы» вы говорили, что люди эти деньги проедят. Также ваши слова, что вы доверяете правительству и поддерживаете президента РФ Владимира Путина. То есть вы использовали часовой эфир не для того, чтобы покритиковать Путина и сказать, что правительство выделяет мало денег, а для того, чтобы их поддержать», — отметила юрист ФБК.

Ранее стало известно, что связанную с Собчак крабовую компанию «Монерон» включили в список системообразующих предприятий, которые получат государственную поддержку из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого падения цен на нефть. Они смогут получать льготные кредиты и будут иметь доступ к государственным гарантиям по инвестпроектам и рефинансированию.

О включении компании в список якобы просила мать Собчак — член Совета федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова. Сама Собчак заявила СМИ, что не знала о письме своей матери в Минсельхоз, и обратила внимание, что в списке есть и множество других компаний.

К.Собчак договорилась о покупке 40% компании «Монерон» и такой же доли в «Курильском универсальном комплексе» 12 марта. Еще по 10% в этих компаниях договорилась приобрести Елена Соглаева — жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева.

Завершить сделку помешало решение Южно-Сахалинского городского суда, который 30 марта наложил арест на доли в компаниях «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания».

Следствие считает фактическим бенефициаром компаний, на доли которых наложен арест, бизнесмена Олега Кана. Он был заочно арестован в феврале 2020 года. Предприниматель обвиняется в организации контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также в убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.