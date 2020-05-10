Правительство выделило из резервного фонда 81 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса отраслей. Помощь будет оказана из расчета 12130 руб. на каждого сотрудника. Средства можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат. Как отмечает РБК, помощь будет предоставлена организациям, которые сохранили не менее 90% работников от их количества в марте. По подсчетам правительства, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. компаний.
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