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20:02, 10 мая 2020

Пользователи приложения «Социальный мониторинг» массово жалуются на некорректное назначение им штрафов

Как сообщает газета Ъ, зарегистрироваться в приложении удается далеко не с первого раза. Приложение разработано московской мэрией для отслеживания перемещений больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Между тем, начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков утверждает, что ошибки при назначении штрафов «маловероятны». Он также рассказал ТАСС, что с камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» выписано уже 35 тысяч таких штрафов, и «ни один из них пока не обжалован.



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