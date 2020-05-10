По мнению Собчак, государственная помощь требуется малому и среднему бизнесу, даже если он «серый»

Телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак на дебатах в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложила оказать государственную помощь малому и среднему бизнесу, даже если он «серый», чтобы поддержать оставшихся безработных.

«Мы сейчас пришли к тому, что бизнес вынужден работать и в серой и в черной зоне. Наверное, что-то с нашим государством не так: с налоговой, с бюрократией. Сейчас не то время, чтобы разбираться, правы ли были бизнесмены или нет, и какая у нас система в стране. И когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, мы говорим о сохранении заработных плат, о выделении этих денег, чтобы бизнес мог сохранить эти рабочие места. Если у бюджетников сейчас есть зарплата, то у этих работающих в серых схемах нет. Им нужно помогать прямо сейчас», — сказала она.

К.Собчак предложила освободить средний и малый бизнес от всех налогов на весь год. «Время им помочь. Необходимо освободить средний и малый бизнес от всех налогов на год. Помочь выплатить эти зарплаты, помочь бизнесу: сделать большие льготы по кредитам. Это крайне важно сделать прямо сейчас, потому что эта помощь очень нужна. И да, я считаю, что бюджеты не треснут, сейчас как раз наступил тот «черный день», чтобы этим резервным фондом воспользоваться. Эти деньги есть, и с их помощью необходимо помочь бизнесу», — заключила К.Собчак.