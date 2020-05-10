Соболь: Расчеты ФБК показывают, что 11 трлн рублей из ФНБ хватит для реализации мер по поддержке населения

Расчеты Фонда борьбы с коррупцией показывают, что 11 трлн рублей из Фонда национального благосостояния хватит для реализации мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь в рамках дебатов с политиком и телеведущей Ксенией Собчак.

«Сейчас отчетность опубликована. По ней видно, что только ликвидных активов в ФНБ 11 трлн рублей. Этого вполне хватает, чтобы реализовать предложенные нами меры поддержки в программе «Пять шагов», и чтобы еще осталось. Я уже не говорю о других активах – это 2 трлн рублей – которые можно превратить в живые деньги и использовать для поддержания экономики, людей и бизнеса. Все эти расчеты есть и покрываются из ФНБ», — подчеркнула Л.Соболь.

По ее словам, Собчак «вместе с властью пытается навязать идею, что бюджеты треснут, и как потом люди будут жить — где же взять деньги». «Так вот у нас есть подробная программа, где можно взять деньги, которая была опубликована еще во время президентской кампании Алексея Навального. Речь идет о сокращении расходов, в том числе на оборонку и нацпроекты, которые зачастую используются для финансирования друзей Путина, а также о борьбе с коррупцией. Деньги у государства есть, и их нужно потратить на поддержку людей, потому что кризис идет сейчас. Меры, которые уже предприняты, малочисленны, и их недостаточно», — заключила Л.Соболь.

Ранее политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России». Среди них — единовременные выплаты всем совершеннолетним гражданам России по 20 тысяч рублей, детям — 10 тысяч рублей; отмена оплаты ЖКХ на период карантина; предоставление 2 трлн рублей малому и среднему бизнесу и отмена на год всех налогов для малого бизнеса, кроме налога на доходы физических лиц.