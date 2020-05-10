Никто из футболистов клубов РПЛ не был инфицирован коронавирусом

Чемпионат сезона-2019/20 можно попытаться доиграть, соблюдая все меры безопасности. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал врач сборной России Эдуард Безуглов. Российский футбольный союз ранее приостановил все соревнования до 31 мая. Клубы премьер-лиги провели по 22 матча из 30. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться судьба сезона, состоится 15 мая.
Самое обсуждаемое
В МИДе РФ возмутились отсутствием упоминания о Советском Союзе в числе победителей нацизма в заявлении Белого дома «Когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова…
Собчак обвинила Соболь в популизме на дебатах, назвав призывы «о выплатах 20 тысяч каждому» большевистским лозунгом Телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак обвинила политика и юриста ФБК Любовь Соболь в популизме, дискутируя на дебатах в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о выплатах по 20 тысяч российским гражданам…
Посольство России в США: Это сборник неразбавленных русофобских измышлений «Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью»...
Дебаты. 20 тысяч каждому: популизм или необходимость
Любовь Соболь: Власть не понимает, что людям нужны деньги, они закончились. Так и вы не понимаете, как живут обычные люди. Вы думаете не о них, а о своем крабовом бизнесе
Ксения Собчак: Я была за помощь последовательно и давно. Вы опять выдергиваете слова из контекста, сели на любимого конька про Путина. Но прямо сейчас мы выясним, кто на самом деле поддерживает Путина…