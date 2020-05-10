Никто из футболистов клубов РПЛ не был инфицирован коронавирусом

Чемпионат сезона-2019/20 можно попытаться доиграть, соблюдая все меры безопасности. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал врач сборной России Эдуард Безуглов. Российский футбольный союз ранее приостановил все соревнования до 31 мая. Клубы премьер-лиги провели по 22 матча из 30. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться судьба сезона, состоится 15 мая.