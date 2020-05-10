Неизвестные разместили фотографию Генриха Гиммлера сайте «Бессмертного полка»

Один из лидеров Третьего Рейха подписан как полковник Василий Алексеев из Ростова-на-Дону. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа».

К сожалению, модераторы не в силах за всем уследить, — пояснил «Эху» руководитель Исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской.

По словам Хуторского несколько десятков тысяч поданных анкет содержали несоответствующие фотографии.

Ранее прокуратура начала проверять похожий инцидент, произошедший в Челябинске, на патриотическом конкурсе «Имена героев», который организовал местный торговый центр. Участникам предложили прислать фото и краткую биографию родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. К одной из публикаций прикрепили фотографию Адольфа Гитлера без усов.

