Кудрин: Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в пределах 6–8% ВВП

Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в пределах 6–8% ВВП. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, некоторым отраслям на восстановление от последствий коронавируса потребуется от года и более. Он также выступил за то, чтобы в этом году не скупиться на траты из Фонда национального благосостояния. По его мнению, из фонда следует потратить не менее половины.
2020-04-26T19:32:00+03:00
2020-04-26T19:35:03+03:00
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19:32, 26 апреля 2020
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