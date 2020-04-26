Кудрин: Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в пределах 6–8% ВВП

Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в пределах 6–8% ВВП. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, некоторым отраслям на восстановление от последствий коронавируса потребуется от года и более. Он также выступил за то, чтобы в этом году не скупиться на траты из Фонда национального благосостояния. По его мнению, из фонда следует потратить не менее половины.