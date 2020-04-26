В Москве кредитные организации начали штрафовать за отсутствие разметки возле банкоматов, которая напоминает о социальной дистанции.

Сначала магазины, теперь банки. Сотрудники сразу двух из них — оба по размеру активов в первой десятке — рассказали газете «Ведомости» о случившемся. Они недоумевают, почему штрафы выписывают кредитным организациям, а не владельцам помещений, которые сдают их банкам. Именно арендодатели, по мнению банкиров, должны отвечать за разметки о социальной дистанции: предупреждения людей о необходимости во время пандемии находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. В ряде случае арендодатели не дают банкам клеить разметку на свой мраморный пол, боятся, что его могут повредить, рассказали «Ведомостям» собеседники. В компаниях, которые дают помещения кредитным организациям заверили газету, что оперативно нанесли по требованию мэрии разметку перед всеми банкоматами и проблем не видят. Между тем столичные власти, похоже, входят во вкус со штрафами. Как пишет издание, государственная инспекция по недвижимости составила десятки протоколов за отсутствие у банкоматов разметки о необходимости соблюдать дистанцию. Банки оштрафовали почти на 6 миллионов рублей. В среднем каждое наказание обошлось в 100 тысяч рублей. Замечу, штраф по административной статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения для организаций доходит до трёхсот тысяч. Это только на первый раз. Повторное нарушение грозит штрафом в один миллион рублей. В госинспекции по недвижимости в нарушениях обвиняют полтора десятка столичных банков. Более полусотни банкоматов, расположенных вне офисов по оценке столичных властей были установлены без разграничительной разметки.

ОТВОДКА:

Москвичей с четверга начали штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте. Наказать за это могут на 5 тысяч рублей.