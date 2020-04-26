Депутат ГД от КПРФ Тайсаев: Никакой официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына нет

Никакой официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, который недавно встречался с послом Северной Кореи.

«Никакой официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына нет. И раньше были разного рода публикации, которые не находили подтверждений», — отметил он.

Депутат добавил, что на встрече с послом КНДР эта тема не поднималась. «Мы обсудили планы по взаимодействию двух стран, достаточно плотно работаем, помогаем друг другу», — заключил К.Тайсаев.

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти Ким Чен Ына, которого не видели на публике с 11 апреля. По другим данным, руководитель Северной Кореи перенес операцию на сердце и находится в коме.

Телеграм-каналы, освещающие события в в странах Юго-восточной Азии, пишут, что телевидение КНДР показывает старые видеозаписи с Кимом, пытаясь опровергнуть слухи о его смерти.