Росстат впервые за год зафиксировал снижение реальных доходов населения

В первом квартале они упали на 0,2% в годовом выражении. По итогам 2019 года Росстат отчитался о росте располагаемых доходов на 0,8%. Индекс потребительских цен показал в I квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%, а на непродовольственные товары — на 2,5%. По прогнозу Центробанка, во втором квартале ВВП России упадет на 8%, а по итогам года — на 4-6%.