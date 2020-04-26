Глава Бурятии обвинил заразившихся коронавирусом врачей горбольницы №4 Улан-Удэ в нарушении карантина

Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил заразившихся коронавирусом врачей горбольницы №4 Улан-Удэ в нарушении карантина и сокрытии симптомов. Как передает ТАСС, Цыденов утверждает, что это врачи довели до вспышки» инфекции. По его словам, медсестра из больницы №4 заразила коронавирусом мужа-водителя скорой помощи, и «под угрозой оказался весь район». За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 23 новых случая коронавируса, 10 из них — в городской больнице № 4. Всего в республике 186 заболевших, два пациента умерли. Реакции врачебного сообщества на обвинения губернатора пока не было