Полиция помешала вечеринке, которую жители одного из районов в Подмосковье утроили посреди улицы в нарушение режима изоляции.

Хиты разных времен звучат на весь двор, слышатся радостные выкрики, аплодисменты, видно скопление людей, одну из песен посвящают врачам, борющемся с коронавирусом – видео, снятые из окон стоящих поблизости многоэтажек, в соцсети выкладывают жители ЖК «Бутово парк 2», где накануне вечером устроили вечеринку. Как пояснил изданию РБК очевидец событий Евгений, организовал это его сосед, причем не первый раз. Изначально все задумывалось как «балконная дискотека», ее анонсировали в группе района во «ВКонтакте», жители активно начали предлагать организатору музыку. Вниз никто не приглашал, несколько десятков человек сами вышли на улицу. Вечеринка продлилась почти два часа, пока не приехала полиция. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова.

Разогнать людей удалось не сразу. На одном из видеороликов видно, что толпа окружила полицейские машины и начала аплодировать. Жительница комплекса в комментарии РБК отметила, что многие в районе благодарны организатору за мероприятие, она выразила надежду на то, что его не накажут за то, что соседи решили нарушить требования карантина.



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