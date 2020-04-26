Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавируса

Как сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле, несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Епископ Вениамин стал первым архиереем РПЦ, который стал жертвой COVID-19.

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий проклял всех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Он назвал эпидемию пандемию несуществующей: «Наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн. Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга. Смею вас уверить, как только это произойдет, тот час же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» Сергий также призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод.