Майские праздники станут ключевым моментом в борьбе с пандемией коронавируса

Страна может избежать пика заболевания. Несмотря на то, что ситуация с распространением КОВИД-19 пока не стабилизировалась и вирус каждый день вирус находят у тысяч людей, власти оценивают ситуацию в целом позитивно. Пока удается избежать взрывного роста количества инфицированных и тем более погибших и глава Роспотребнадзора Анна Попова считает этот сценарий одним из наиболее благоприятных.

В интервью российскому телевидению Попова уверяет, что меры изоляции сыграли свою роль, но о том, что будет после приходится задумываться уже сейчас. Правила поведения в общественных местах, по словам Поповой, изменятся даже когда угроза перестанет быть очевидной, в частности, речь идет о ресторанах и кафе, для которых будет разработан специальный протокол. Возвращение к обычной жизни будет поэтапным, в особенности это касается снятия ограничений. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова эту поэтапность еще предстоит разработать. Песков заметил, что делать прогноза год-два не представляется возможным, поскольку ситуация меняется каждый час, но правительство работает методично, слаженно и спокойно.

Дмитрий Песков анонсировал новое выступление Владимира Путина перед россиянами. Это будет его третье обращение с начала пандемии.