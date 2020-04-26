На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына Радио КНДР от имени северокорейского лидера распространило поздравление строителям

На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына Радио КНДР от имени северокорейского лидера сегодня распространило поздравление строителям города Самчжиён. Когда было записано поздравление, неизвестно. Сам Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике.

Предположения о состоянии 36-летнего Ким Чен Ына варьируются в спектре от сообщений о его смерти или пребывания в недееспособном состоянии до догадок о его изоляции на одном из курортов на юге КНДР. Об исчезновении Ким Чен Ына первым сообщило издание, которое выпускают беженцы из КНДР. Портал Daily NK опубликовало информацию о том, что лидер Северной Кореи, возможно, проходит лечение после операции на сердце.

Накануне газета New York Post высказала версию о кончине диктатора. Ее источником стала публикация вице-президента гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на ее странице в соцсети Weibo. Она отметила, что информацию о смерти диктатора подтвердил «очень солидный источник».

Японский еженедельник «Сюкан Гэндай» (Shukan Gendai) со ссылкой неназванных китайских медиков написала, что Ыну стало плохо во время очередной поездки по стране. Его экстренно доставили в одну из местных больниц для оказания помощи. Туда вылетела группа квалифицированных врачей из КНР. Об этом в пятницу сообщало и агентство Reuters. Сообщения о тяжелом состоянии главы Северной Корее появились и у CNN. Приводится позиция китайского врача, который говорит: чтобы не терять время, проведение операции по стентированию сердца было доверено северокорейскому кардиологу из провинциальной больницы. Из-за тучности пациента и неуверенности медика, стент поставили лишь через 8 минут. За время манипуляций Ким якобы впал в состояние, которое японское издание характеризует как «вегетативное», или бессознательное. Прилетевшие китайские медики помочь уже не смогли.

Тем временем, специализирующийся на Северной Корее американский информационный портала 38North, отталкиваясь от данных передвижения личного поезда Кима по анализу снимков из космоса, приводил версию, что состав замечен в районе курорта Вонсан, куда глава госсовета КНДР мог приехать, чтобы «пересидеть» эпидемию коронавируса. Впрочем, в Пхеньяне утверждают, что вирус в страну не проник.

Ким Чен Ын мог уехать из столицы КНДР Пхеньяна и находиться в пригороде прибрежного города Вон Сан на востоке страны. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин. По словам Головнина, все наблюдатели за развитием событий в Северной Корее ожидают появление какой-нибудь картинки с изображением Ким Чен Ына, которая сможет убедить мир в том, что лидер КНДР жив и более или менее здоров.

10 дней назад с северокорейским послом встречался депутат ГД от КПРФ Казбек Тайсаев. По его словам, никакой официальной информации о состоянии Ким Чен Ына по дипломатическим каналам не поступало.

Не верит слухам о смерти Ким Чен Ына и Дональд Трамп. На этой неделе он якно дал это понять, выступая в Белом доме.

Северокорейские власти до последнего будут хранить в секрете информацию о здоровье Ким Чен Ына. Лидер страны жив, но скорее всего находится в очень тяжелом состоянии, — так интерпретировал поведение властей профессор Южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков.